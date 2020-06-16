Дана Уайт: если Нуньес завершит карьеру, я убью её

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал недавние слова чемпионки лиги в двух весовых категориях Аманды Нуньес, которая не исключила ухода из спорта.

«Если она завершит карьеру, я убью её. Я только-только говорил нашим матч-мейкерам, чтобы они построили для Аманды Нуньес полулёгкий дивизион. Сказал, что нужно выстроить эту весовую категорию для неё и понять, что к чему. И теперь она говорит о завершении карьеры?

В её уходе из спорта не вижу ничего хорошего. Это сводит меня с ума. Вы знаете, как я всегда говорю об этом. Если спортсмен говорит о завершении карьеры, то ему, наверное, стоит уйти. Но это не случай Аманды. В нынешние времена многие мои бойцы ноют о деньгах, и вдруг одна из наших девушек, которая способна биться ещё очень долго и зарабатывать много, говорит о том, что может уйти!» — приводит слова Уайта MMAJunkie.