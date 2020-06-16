10 главных событий в карьере российского бойца UFC А. Волкова. Видео

В ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии встретятся бойцы тяжёлого веса — Александр Волков и Кёртис Блейдс.

В преддверии этого противостояния «Чемпионат» публикует видео с десятью главными событиями в карьере россиянина. В ролике упоминается завоевание Александром титула чемпиона Bellator, победы в лиге M-1 и UFC, а также неудачные поединки с Виталием Минаковым и Дерриком Льюисом.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Александр Волков последний раз появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве единогласным решением судей он одержал победу над Грегом Харди.