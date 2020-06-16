10 главных событий в карьере российского бойца UFC А. Волкова. Видео
В ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии встретятся бойцы тяжёлого веса — Александр Волков и Кёртис Блейдс.
В преддверии этого противостояния «Чемпионат» публикует видео с десятью главными событиями в карьере россиянина. В ролике упоминается завоевание Александром титула чемпиона Bellator, победы в лиге M-1 и UFC, а также неудачные поединки с Виталием Минаковым и Дерриком Льюисом.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, Александр Волков последний раз появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве единогласным решением судей он одержал победу над Грегом Харди.
- 16 июня 2020
-
22:42
-
21:43
-
20:52
-
19:46
-
19:23
-
18:21
-
17:17
-
16:53
-
16:07
-
15:01
-
14:09
-
13:41
-
13:00
-
12:02
-
10:19
-
10:18
-
09:49
-
09:41
-
08:56
-
07:47
-
06:51
-
00:06
-
00:04
- 15 июня 2020
-
22:54
-
21:43
-
20:55
-
19:17
-
18:40
-
16:24
-
16:09
-
15:10
-
14:03
-
13:56
-
13:19
-
12:39
Партнерский контент