Салихов 11 июля выступит на «Бойцовском острове», где встретится с Залески дос Сантосом
Ещё один россиянин выступит на турнире UFC 251, проведение которого запланировано на 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Боец полусреднего веса Муслим Салихов встретится с Элизеу Залески дос Сантосом, сообщает MMA Fighting.
Последний раз Салихов появлялся в октагоне в октябре минувшего года и единогласным решением судей победил Лауреано Старополи. В UFC на счету Муслима четыре поединка, в трёх из них он победил. Что касается Элизеу Залески дос Сантоса, то бразилец последний раз бился в марте 2020 года и победил Алексея Кунченко. В UFC провёл десять боёв и победил восемь раз.
Напомним, на турнире UFC 251 состоятся три титульные встречи. В одной из них россиянин Пётр Ян в легчайшем весе поборется за пояс с Жозе Алду.
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