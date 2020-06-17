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Дана Уайт: не знаю, что делать с Андерсоном Силвой

Дана Уайт: не знаю, что делать с Андерсоном Силвой
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт признался, что у него нет конкретного плана относительно экс-чемпиона лиги, ветерана смешанных единоборств, легендарного Андерсона Силвы.

«Я не знаю, что с ним делать. Я правда не знаю, что мне делать с его последними двумя боями по контракту. Когда он будет действительно готов к поединкам, мы сядем и обсудим всё. Поразмышляем, что для него будет иметь смысл. Решение по нему зависит от многих факторов. Я говорю о возрасте, гонораре и других важных вещах», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, не так давно Андерсон Силва договорился о поединке с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Энтони Петтисом, но Дана Уайт не поддержал эту идею.

45-летний Силва последний раз появлялся в октагоне в мае 2019 года. Тогда он уступил Джареду Каннонье.

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