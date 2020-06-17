На YouTube-канал UFC выложили полный бой Волкова с Вердумом

Пресс-служба UFC на официальном канале организации в YouTube выложила полный поединок российского тяжеловеса Александра Волкова с экс-чемпионом лиги Фабрисиу Вердумом.

Та встреча прошла в марте 2018 года на турнире в Лондоне (Великобритания). Волков победил нокаутом в четвёртом раунде. То была его четвёртая кряду победа в UFC. После неё он бился ещё дважды, сначала уступив Деррику Льюису, а затем победив Грега Харди.

Видео боя Александр Волков — Фабрисиу Вердум доступно на канале UFC в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, в предстоящие выходные Александр Волков встретится с Кёртисом Блейдсом на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 3.