Ахмедов проведёт бой с экс-чемпионом UFC Вайдманом

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов 8 августа проведёт бой с американцем Крисом Вайдманом на турнире UFC Fight Night 8 в средней весовой категории.
«Бой Вайдман — Ахмедов пройдёт 8 августа», — сообщает ТАСС.
36-летний Крис Вайдман за карьеру одержал 14 побед и уступил в 5 боях. В 2013 году на турнире UFC 162 американец стал чемпионом UFC в среднем весе, победив нокаутом бразильца Андерсона Сильву. Отметим, что американец уступил в 5 из 6 последних поединках.
32-летний Омари Ахмедов, одержавший победу в 3 последних поединках кряду, имеет рекорд 20-3-1 в ММА. Последний свой бой он провёл в декабре 2019 года с американцем Яном Хейнишем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Ахмедова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
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