Царукян: в России 90-95% бойцов MMA сидят на допинге

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что в России почти все бойцы MMA принимают запрещённые препараты.
«Почему иногда у российских бойцов не идёт в UFC? Потому что существует запрет на допинг. Если говорить честно, то в России 90-95% бойцов сидят на допинге. Как бы мы ни не хотели говорить об этом, это правда.
Когда соперник на допинге, а ты нет, ты его не вывезешь, как бы ты ни хотел. И, если посмотреть внимательно, в ACA сейчас бои бывают интереснее, чем в UFC, потому что люди просто не отключаются иной раз. Смотришь, человек после пяти нокдаунов опять встаёт и дерётся. В UFC такого уже не увидишь. Из-за этого, как мне кажется, у российских спортсменов иногда только из-за этого не идёт в UFC», — рассказал Царукян в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
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