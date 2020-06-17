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Михаил Кокляев показал, как 7 лет назад поднимал штангу весом свыше 400 кг. Видео

Михаил Кокляев показал, как 7 лет назад поднимал ш
Михаил Кокляев показал, как 7 лет назад поднимал штангу весом свыше 400 кг. Видео
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он поднимает штангу весом в 422 кг. По словам спортсмена, видео было снято в январе 2013 года.

«Январь-2013, 422 кг. Я думал, что так будет всегда», — подписал видео Кокляев, добавив к посту хештег #Мыпобедим.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 29 ноября Кокляев дебютировал в единоборствах. 41-летний спортсмен провёл поединок по правилам бокса, в котором его соперником был популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Оппонент нокаутировал Кокляева в первом раунде. Не так давно Михаил объявил, что приступил к подготовке к матчу-реваншу с Емельяненко.

Стронгмен Михаил Кокляев объявил, что начал готовиться к реваншу с А. Емельяненко
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