Украинская модель с 13-м размером груди рассказала, как решилась прийти в MMA

Украинка Мила Кузнецова, принимавшая участие в конкурсе Miss Universe Plus Size—2019, рассказала, что побудило её задуматься о выступлении в смешанных единоборствах. Изначально она планировала заняться боксом, но затем её убедили прийти в MMA.

Напомним, ранее стало известно, что Кузнецова, у которой 13-й размер груди, дебютирует в смешанных единоборствах в сентябре 2020 года, поединок состоится в Таиланде, а на шоу пригласят бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Я пришла на один вечер в музей братьев Кличко. Меня провели, показали, рассказали. Я так загорелась этим, что захотела заниматься боксом. Все мои родственники переживают, но я говорю, что это спорт», — рассказала Кузнецова в эфире программы ТСН.

Посмотреть, как выглядит Кузнецова, можно на её странице в социальной сети «Инстаграм».