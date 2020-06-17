Украинская модель с 13-м размером груди рассказала, как решилась прийти в MMA

Украинка Мила Кузнецова, принимавшая участие в конкурсе Miss Universe Plus Size—2019, рассказала, что побудило её задуматься о выступлении в смешанных единоборствах. Изначально она планировала заняться боксом, но затем её убедили прийти в MMA.
Напомним, ранее стало известно, что Кузнецова, у которой 13-й размер груди, дебютирует в смешанных единоборствах в сентябре 2020 года, поединок состоится в Таиланде, а на шоу пригласят бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Я пришла на один вечер в музей братьев Кличко. Меня провели, показали, рассказали. Я так загорелась этим, что захотела заниматься боксом. Все мои родственники переживают, но я говорю, что это спорт», — рассказала Кузнецова в эфире программы ТСН.
Посмотреть, как выглядит Кузнецова, можно на её странице в социальной сети «Инстаграм».
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