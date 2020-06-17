Аманда Нуньес сделала татуировку в честь победы на UFC 250

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес сделала татуировку в честь победы на турнире в Лас-Вегасе. Соответствующее видео она опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
На UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелицию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.
Позже Нуньес призналась, что может завершить карьеру в ближайшем будущем. «У меня всё отлично. Я уже точно войду в Зал славы UFC», — отметила она.
Видео доступно на «Чемпионате».
Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту.
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