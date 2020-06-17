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Джастин Гэтжи получил порез на тренировке. Фото

Джастин Гэтжи получил порез на тренировке. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи поранил подбородок в ходе тренировки по борьбе. Соответствующая фотография появилась в «Твиттере».

«Понадобятся швы. Пропустил случайный удар во время тренировки по борьбе», — сообщил Гэтжи.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» журналиста Чаматкара Сандху.

Ожидается, что следующим соперником 31-летнего Гэтжи, который владеет титулом временного чемпиона UFC в лёгком весе, станет обладатель соответствующего пояса россиянин Хабиб Нурмагомедов. Поединок американского бойца и его ровесника Нурмагомедова планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Гэтжи 22 победы и 2 поражения в MMA, у Нурмагомедова 28 побед в 28 боях.

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