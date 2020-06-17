Хасиев ответил Царукяну на слова о том, что в России 95% бойцов MMA сидят на допинге

Основатель промоутерской компании АСА Майрбек Хасиев прокомментировал слова Армана Царукяна, который ранее заявил, что 90-95% российских бойцов MMA сидят на допинге.



«Это всё равно как сказать, что 95% российских женщин не являются девушками. Слушайте, это глупость большая. Откуда он знает, он проверял что ли? Он не знает на 95 процентов, что он сам кушает. Я считаю, что разговор такой – это несерьёзно.



Почему АСА не заключает договор с РУСАДА? Неоднократно эту тему поднимали и всегда всё упирается в один вопрос: Если основные российские лиги на ряду с нами готовы заключить такой договор и строго придерживаться всех этих правил, я готов хоть сегодня под этим подписаться. Мы как-то пробовали и определённое время проводили тесты. Сначала это были три первые пары турнира, потом – пять, а затем уже 7 пар. Мы старались привлечь к этому все основные лиги: М1, Fight Night, вот сейчас появилась RCC.



Давайте сядем за стол переговоров и договоримся об этом среди российских лиг. До зарубежных нам дела нет. Мы с большим удовольствием готовы это сделать. Мы уже принимали такое решение, но мы однозначно будем в проигрыше относительно других лиг. Я думаю, что достаточно понятно объяснил. Пока не будет общего решения, мы этим заниматься не будем», — передаёт слова Хасиева корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Царукян: в России 90-95% бойцов MMA сидят на допинге