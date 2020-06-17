Глава АСА: на первом турнире мы точно не планируем присутствие Хёрба Дина

Глава лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал о работе с иностранными судьями и Хёрбом Дином на первых турнирах во время пандемии коронавируса.
«На первом турнире мы точно не планируем присутствие Хёрба Дина. А что касается иностранных судей, то, возможно, они будут. Но только если из Европы и точно не на первом турнире. Мы планируем на первом этапе обойтись ближним судейским корпусом. В дальнейшем мы планируем привлекать иностранных арбитров, которые, как я уже говорил, в отличие от Хёрба Дина, будут европейцами. И комиссары у нас тоже из Европы, и мы планируем их привлекать», — передаёт слова Яценко корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Турнир АСА 106 должен состояться 13 июля, место проведения уточняется. Хёрб Дин 11 июля будет задействован на первом в истории «Бойцовского острова» турнире UFC 251.
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