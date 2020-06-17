Волкановски готов дать титульный бой Сехудо

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что он готов подраться с Генри Сехудо, если тот возобновит карьеру.
«Теперь Сехудо является полулегковесом. Он добился многого. Если Генри вернётся, то я дам ему титульный бой. Посмотрим, сделает ли этот поединок UFC.
У нас есть Брайан Ортега и „Корейский Зомби“, которые проведут бой между собой. Я ждал, что либо проведу реванш с Холлоуэем, либо проведу бой с претендентом. Очень скоро мы получим явного претендента на титул. Это интересно, я очень хочу знать, с кем буду драться после второго поединка с Холлоуэем», — приводит слова Александра Волкановски Newshub.
Ранее стало известно, что Сехудо исключён из всех рейтингов UFC. Так в промоушене отреагировали на его объявление о завершении карьеры, которое он сделал после победы в поединке на турнире UFC 249 9 мая. Таким образом, пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, которые ранее принадлежал Сехудо, стал вакантным. Первые три места в дивизионе занимают Марлон Мораес, Алджамейн Стерлинг и россиянин Пётр Ян.
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