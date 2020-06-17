Йоэль Ромеро может провести поединок с Юрайей Холлом

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Йоэль Ромеро может провести поединок с американцем Юрайей Холлом, сообщил в своём «твиттере» журналист Ариэль Хельвани.



По информации Хельвани, контракт на бой пока не подписан, но оба бойца дали устное согласие на поединок. Бой может пройти на одном из турниров UFC в августе 2020 года.



Йоэль Ромеро проиграл три последних поединка в UFC. Последний из своих боёв он провёл в марте 2020 года, проиграв в титульном поединке Исраэлю Адесанье единогласным решением судей. Всего на счету Ромеро 18 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и пять раз потерпел поражение.



Юрайя Холл выиграл два последних боя. Всего он провёл 24 поединка в ММА, одержав в них 15 побед.