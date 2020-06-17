Промоутер Усика: либо Джошуа будет драться с Усиком, либо — с Фьюри без титула WBO
Александр Красюк, промоутер украинского тяжеловеса Александра Усика, считает, что чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа должен провести бой с его подопечным до того, как начнёт дилогию с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
«Обязательная защита по версии WBO против Александра Усика должна была пройти до поединка между Джошуа и Кубратом Пулевым. Но мы приняли гибкое решение не оказывать давления. Мы позволили Джошуа провести защиту по версии IBF, пока Усик будет драться с Чисорой. Но это было при условии, что чемпион WBO в следующем бою проведёт обязательную защиту против Усика. Значит либо Джошуа будет драться с Усиком, либо будет сражаться с Фьюри без титула WBO», — приводит слова Красюка SkySports.
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