Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чемпионка UFC Чжан Вейли: зрители действительно играют важную роль

Чемпионка UFC Чжан Вейли: зрители действительно играют важную роль
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вейли считает, что проведение поединков без зрителей могло бы негативно сказать на её выступлении.

«Моя жизнь заключается в тренировках. Если пандемия влияет на тренировочный процесс, то она влияет и на мою жизнь. Сейчас турниры проходят без зрителей. Мне не хватает многих элементов. Я не ощущаю никакого восхищения ситуацией. Я считаю, что зрители действительно играют важную роль. Я не знаю, какой бы была моя реакция, если бы я дралась без зрителей. Я люблю, когда болельщики на трибунах поддерживают меня или даже освистывают. Мне нравится взаимодействовать с публикой», — приводит слова Чжан Вейли AFP.

Ближайшие турниры UFC пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020