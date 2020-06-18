Чемпионка UFC Чжан Вейли: зрители действительно играют важную роль
Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вейли считает, что проведение поединков без зрителей могло бы негативно сказать на её выступлении.
«Моя жизнь заключается в тренировках. Если пандемия влияет на тренировочный процесс, то она влияет и на мою жизнь. Сейчас турниры проходят без зрителей. Мне не хватает многих элементов. Я не ощущаю никакого восхищения ситуацией. Я считаю, что зрители действительно играют важную роль. Я не знаю, какой бы была моя реакция, если бы я дралась без зрителей. Я люблю, когда болельщики на трибунах поддерживают меня или даже освистывают. Мне нравится взаимодействовать с публикой», — приводит слова Чжан Вейли AFP.
Ближайшие турниры UFC пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
- 18 июня 2020
-
00:47
- 17 июня 2020
-
23:04
-
21:57
-
20:05
-
18:59
-
17:22
-
16:51
-
16:28
-
16:01
-
15:51
-
15:39
-
14:41
-
13:53
-
13:17
-
13:02
-
11:18
-
10:17
-
09:27
-
09:01
-
03:21
-
01:29
-
01:01
-
00:53
- 16 июня 2020
-
23:51
-
23:28
-
22:42
-
21:43
-
20:52
-
19:46
-
19:23
-
18:21
-
17:17
-
16:53
-
16:07
-
15:01
Партнерский контент