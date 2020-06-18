Чемпионка UFC Чжан Вейли: зрители действительно играют важную роль

Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вейли считает, что проведение поединков без зрителей могло бы негативно сказать на её выступлении.



«Моя жизнь заключается в тренировках. Если пандемия влияет на тренировочный процесс, то она влияет и на мою жизнь. Сейчас турниры проходят без зрителей. Мне не хватает многих элементов. Я не ощущаю никакого восхищения ситуацией. Я считаю, что зрители действительно играют важную роль. Я не знаю, какой бы была моя реакция, если бы я дралась без зрителей. Я люблю, когда болельщики на трибунах поддерживают меня или даже освистывают. Мне нравится взаимодействовать с публикой», — приводит слова Чжан Вейли AFP.

Ближайшие турниры UFC пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.