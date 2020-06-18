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Фьюри: Уайлдер не считает меня чемпионом? Не знаю, что за крэк он курит

Фьюри: Уайлдер не считает меня чемпионом? Не знаю, что за крэк он курит
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри отреагировал на слова американца Деонтея Уайлдера, который ранее заявил, что не считает его чемпионом мира. Напомним, Фьюри нокаутировал Уайлдера в поединке, который состоялся в феврале 2020 года, и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

«Он так сказал? Не знаю, что за крэк он курит. А считает ли он, что был чемпионом мира, пока я не избил его? Если я не чемпион мира, то почему же он до этого считался чемпионом мира?

Я-то думал, что он был чемпионом мира на протяжении пяти лет и 11 раз защитил титул. А я попросту разгромил его. Не знаю, как он это выдумал», — приводит слова Фьюри издание Boxing News 24.

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