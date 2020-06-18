«На нас мочатся, а называют это дождём». Соперник Волкова раскритиковал UFC за гонорары

Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блейдс, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, обрушился с критикой на промоушен. По мнению спортсмена, гонорары бойцов должны быть гораздо выше.
«Мы заслуживаем более крупных гонораров. И это не жадность. Ведь нас показывают на ESPN. Это что-то да должно значить. Мы должны жить так, как профессиональные хоккеисты, игроки НФЛ, НБА.
Мне не нравится, что парни выходят воевать друг с другом, а получают за это $ 12 тыс. за бой и $ 12 тыс. за победу. Это позор.
Не хотите платить — признайте это, и мы сделаем выводы. А так выходит, будто на нас мочатся, а называют это дождём. Да, мы много получаем по голове. Но мы не настолько тупы», — приводит слова Блейдса CBS.
В ночь с 20 на 21 июня мск Блейдс проведёт поединок с россиянином Александром Волковым. Бой возглавит турнир UFC Вегас 3, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Волков — Блейдс.
- 18 июня 2020
-
10:19
-
09:03
-
02:10
-
00:47
- 17 июня 2020
-
23:04
-
21:57
-
20:05
-
18:59
-
17:22
-
16:51
-
16:28
-
16:01
-
15:51
-
15:39
-
14:41
-
13:53
-
13:17
-
13:02
-
11:18
-
10:17
-
09:27
-
09:01
-
03:21
-
01:29
-
01:01
-
00:53
- 16 июня 2020
-
23:51
-
23:28
-
22:42
-
21:43
-
20:52
-
19:46
-
19:23
-
18:21
-
17:17