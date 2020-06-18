«На нас мочатся, а называют это дождём». Соперник Волкова раскритиковал UFC за гонорары

Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блейдс, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, обрушился с критикой на промоушен. По мнению спортсмена, гонорары бойцов должны быть гораздо выше.

«Мы заслуживаем более крупных гонораров. И это не жадность. Ведь нас показывают на ESPN. Это что-то да должно значить. Мы должны жить так, как профессиональные хоккеисты, игроки НФЛ, НБА.

Мне не нравится, что парни выходят воевать друг с другом, а получают за это $ 12 тыс. за бой и $ 12 тыс. за победу. Это позор.

Не хотите платить — признайте это, и мы сделаем выводы. А так выходит, будто на нас мочатся, а называют это дождём. Да, мы много получаем по голове. Но мы не настолько тупы», — приводит слова Блейдса CBS.

В ночь с 20 на 21 июня мск Блейдс проведёт поединок с россиянином Александром Волковым. Бой возглавит турнир UFC Вегас 3, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Волков — Блейдс.