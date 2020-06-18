Багов подерётся за пояс чемпиона ACA с Абдулаевым
Промоушен Absolute Championship Akhmat анонсировал турнир ACA 110, который пройдёт 5 сентября. В главном поединке турнира бывший чемпион ACA и ACB в лёгком весе Али Багов сразится с Мурадом Абдулаевым за вакантный титул чемпиона в полусреднем весе.
Али Багов – один из лучших грэплеров во всём ростере АСА. Из 29 побед в карьере 23 он одержал сабмишеном. В настоящий момент боец идёт на серии из семи побед. Что касается Абдулаева, то из 18 побед в карьере 10 он одержал нокаутом. Фотография афиши поединка доступна в «Инстаграме».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» ACA MMA.
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