«Нганну — железный поезд, а его испугался». Олейник — о Льюисе

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Дерриком Льюисом. Поединок Олейник — Льюис состоится 8 августа и возглавит соответствующий турнир UFC.
«Я ещё не просматривал его бои. Видел какие-то нарезки, когда он скручивался, как будто у него что-то болит, а человек двигался к нему, и он взрывался и попадал либо с нокаутом, с либо с нокдауном. Он огромный, очень сильный, достаточно выносливый. Его можно бить, бить и не вырубить. Это показывали многие ребята, в том числе Саша Волков, хороший ударник, и очень крепкий парень Благой Иванов.
Тот же Нганну, который всех переезжает, как железный поезд пластилин, его испугался. И они провели такой сверхосторожный бой, боясь куда-то влезть. Льюис огромный — это раз. Мощный — два. Плюс у него есть какой-то интеллект бойцовский. Может где-то включить мощь и крепость, а где-то хитрость», — рассказал Олейник в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
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