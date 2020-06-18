«Нганну — железный поезд, а его испугался». Олейник — о Льюисе

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Дерриком Льюисом. Поединок Олейник — Льюис состоится 8 августа и возглавит соответствующий турнир UFC.

«Я ещё не просматривал его бои. Видел какие-то нарезки, когда он скручивался, как будто у него что-то болит, а человек двигался к нему, и он взрывался и попадал либо с нокаутом, с либо с нокдауном. Он огромный, очень сильный, достаточно выносливый. Его можно бить, бить и не вырубить. Это показывали многие ребята, в том числе Саша Волков, хороший ударник, и очень крепкий парень Благой Иванов.

Тот же Нганну, который всех переезжает, как железный поезд пластилин, его испугался. И они провели такой сверхосторожный бой, боясь куда-то влезть. Льюис огромный — это раз. Мощный — два. Плюс у него есть какой-то интеллект бойцовский. Может где-то включить мощь и крепость, а где-то хитрость», — рассказал Олейник в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».