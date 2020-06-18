Волков признался, что подписал контракт на бой с Блейдсом ещё в феврале

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлом весе, рассказал, что ещё в феврале подписал контракт на поединок с Кёртисом Блейдсом. Напомним, поединок Волков — Блейдс возглавит турнир UFC VEGAS 3, который состоится в ночь с 20 на 21 июня мск.

«Контракт на бой с Блейдсом был подписан ещё в феврале. Мы просто ожидали подтверждения. Изменилась только дата боя», — сказал Волков в интервью UFC Russia.

Также Волков рассказал, как готовился к бою.

«Планов по подготовке к поединку было очень много. Оппонент — борец, который делает ставку на работу в партере. Хотел пригласить тренера Кенни Джонсона и стилистически похожих на Блейдса бойцов в Москву, но из-за пандемии ничего не получилось. Поэтому большой работы над защитами от проходов, которую я планировал, не было. По большому счёту, моя подготовка заключалась в том, чтобы я развил хорошую физическую форму. Спарринговать было не с кем. За несколько недель до отъезда начал работать в парах, удалось побороться. Технически моя борьба осталась той же, которой была.

К бойцам я привык, они преследуют меня всю карьеру. Вопрос, насколько эффективно я смогу сделать то, что уже умею.

Всем кажется, что мои поединки проходят на грани. Но эта самая грань прибавляет зрелищности. Всем, кто будет за меня болеть, желаю получить массу эмоций от боя. Я постараюсь, чтобы у России была ещё одна победа», — добавил он.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Блейдс.