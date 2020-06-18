Магомед Исмаилов показал хорошую физическую форму за месяц до боя с Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал новую фотографию в «Инстаграме».
Исмаилов продемонстрировал, в какой хорошей физической форме он сейчас находится. Напомним, через месяц Магомеда Исмаилова ждёт поединок с соотечественником Александром Емельяненко.
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.
«Дайте мне, пожалуйста, тарелку и 113 кг мяса, я зверски голоден», — подписал фотографию в соцсети Магомед Исмаилов.
Напомним, следующий поединок Исмаилов должен провести против Александра Емельяненко. Их бой был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата поединка — 24 июля.
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