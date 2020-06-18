Раисов и Резников подерутся 5 сентября

Лига ACA обозначила дату одного из ожидаемых поединков между российским легковесом Юсуфом Раисовым и казахстанским Артёмом Резниковым. Поединок состоится 5 сентября и станет вторым главным событием турнира ACA 110.

На счету 28-летнего Артёма Резникова 27 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 21 победу и потерпел и шесть поражений. В активе Раисова по прозвищу Борз 16 побед и всего одно поражение — от Марата Балаева. 24-летний Юсуф занимает вторую строчку рейтинга ACA в лёгком весе.



История этого противостояния началась с вызова от Артёма Резникова, после чего между бойцами развернулось соперничество в социальных сетях, после того, как Раисов обвинил Артёма в уклонении от боя с ним.