Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Волков рассказал, как добирался из России в США

Волков рассказал, как добирался из России в США
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлом весе, рассказал подробности о том, как он добирался в США из России. Напомним, поединок Волков — Кёртис Блейдс возглавит турнир UFC VEGAS 3, который состоится в ночь с 20 на 21 июня мск.

«У меня были с собой документы, рабочий контракт с UFC. Особо никто моих бумаг не проверял, спросили на словах. Дополнительных бумаг показывать не пришлось, долетели без особых накладок.

У меня было несколько недель тяжёлой работы в Москве. Из-за сложностей с залами я занимался дома, и после возвращения в зал пришлось сделать большой объём работы. Поэтому практически оба перелёта я проспал, отдохнул в самолёте.

Почему сразу не полетел в Лас-Вегас? Сначала остановились в Лос-Анджелесе, там помягче погода, океан рядом. Там тренировался. Поэтому в Лас-Вегас прилетел только на последнем этапе», — сказал Волков в интервью UFC Russia.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Блейдс.

Волков признался, что подписал контракт на бой с Блейдсом ещё в феврале
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020