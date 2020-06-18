Волков рассказал, как добирался из России в США

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлом весе, рассказал подробности о том, как он добирался в США из России. Напомним, поединок Волков — Кёртис Блейдс возглавит турнир UFC VEGAS 3, который состоится в ночь с 20 на 21 июня мск.
«У меня были с собой документы, рабочий контракт с UFC. Особо никто моих бумаг не проверял, спросили на словах. Дополнительных бумаг показывать не пришлось, долетели без особых накладок.
У меня было несколько недель тяжёлой работы в Москве. Из-за сложностей с залами я занимался дома, и после возвращения в зал пришлось сделать большой объём работы. Поэтому практически оба перелёта я проспал, отдохнул в самолёте.
Почему сразу не полетел в Лас-Вегас? Сначала остановились в Лос-Анджелесе, там помягче погода, океан рядом. Там тренировался. Поэтому в Лас-Вегас прилетел только на последнем этапе», — сказал Волков в интервью UFC Russia.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Блейдс.
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