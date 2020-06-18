Бой экс-чемпиона мира Педрасы с Леспьером отменён из-за коронавируса
В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер профессионального бокса. Его главным событием должна была стать встреча экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Хосе Педрасы с Миккелем Леспьером.
Но в итоге схватку пришлось отменить. У одного из менеджеров Леспьера был диагностирован коронавирус, сообщает BoxingScene. Поскольку менеджер имел непосредственные контакты с Миккелем, промоутерской компании Top Rank пришлось отказаться от проведения этой встречи.
Вероятно, поединок Педрасы и Леспьера состоится в июле. Напомним, в прошлом Хосе был чемпионом мира и дрался с такими соперниками, как Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис и Раймундо Бельтран.
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