Добер хочет провести бой с Махачевым

Пятнадцатый номер рейтинга UFC в лёгком весе Дрю Добер признался, что хотел бы провести следующий поединок с Исламом Махачевым, который занимает тринадцатое место в рейтинге.

«Этот поединок уже должен был состояться. Почему бы его не организовать теперь в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи? Мне кажется, сейчас все хотят меня побить. Ислам — классный борец, и бой с ним станет для меня отличной проверкой», — приводит слова Добера MMAJunkie.

Добер и Махачев должны были встретится в 2016 году, но незадолго до противостояния в организме Ислама были обнаружены запрещённые препараты, в результате чего бой отменили.

Напомним, Махачев в последнем бою победил Дэви Рамоса, Добер в минувшем месяце справился с Александером Эрнандесом.