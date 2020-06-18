Добер хочет провести бой с Махачевым
Пятнадцатый номер рейтинга UFC в лёгком весе Дрю Добер признался, что хотел бы провести следующий поединок с Исламом Махачевым, который занимает тринадцатое место в рейтинге.
«Этот поединок уже должен был состояться. Почему бы его не организовать теперь в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи? Мне кажется, сейчас все хотят меня побить. Ислам — классный борец, и бой с ним станет для меня отличной проверкой», — приводит слова Добера MMAJunkie.
Добер и Махачев должны были встретится в 2016 году, но незадолго до противостояния в организме Ислама были обнаружены запрещённые препараты, в результате чего бой отменили.
Напомним, Махачев в последнем бою победил Дэви Рамоса, Добер в минувшем месяце справился с Александером Эрнандесом.
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