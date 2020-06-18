Блейдс рассказал о плане на поединок с Волковым

Американский боец UFC Кёртис Блейдс рассказал, за счёт чего планирует побеждать Александра Волкова на турнире UFC Вегас 3.

«У меня всегда одна тактика. Использую прессинг, высокий темп и борьбу. Не так важно, кто передо мной — Кейн Веласке, Даниэль Кормье, Стипе Миочич или Александр Волков. Этот план всегда работает. Что касается октагона, то, безусловно, его меньший размер будет иметь значение. У нас будет меньше места для манёвра, но будет проще сокращать дистанцию», — сказал Блейдс на пресс-конференции в преддверии турнира.

Напомним, турнир UFC VEGAS 3 состоится в ночь с 20 на 21 июня по московскому времени. Поединок Александра Волкова с Кёртисом Блейдсом станет главным событием шоу.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 3.