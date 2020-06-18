Волкановски назвал Хабиба «одним из величайших» и готов встретиться с ним

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски признался, что готов перейти в лёгкий дивизион ради встречи с чемпионом лиги в этой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
«Мне не нравится, когда люди гоняются за новыми весовыми категориями. Но бой с Хабибом Нурмагомедовым всё же отличный вариант. Сейчас мне предстоит защита пояса. Затем, вероятнее всего, я буду драться со следующим официальным претендентом. Но если на старте 2021 года получу какое-то интересное предложение, то приму его.
Хабиб — один из величайших бойцов в истории UFC. Испытываю к нему большое уважение. Но если говорить о нашем поединке, у меня есть ум и отличное кардио. Меня практически невозможно удержать в партере. Каждый из бойцов UFC хочет что-то доказать. И знаете, в конце концов я хочу показать, что буду хорош в лёгком дивизионе", — приводит слова Волкановски BJ Penn.
Следующий поединок Александер проведёт 11 июля на «Бойцовском острове». Его соперником станет Макс Холлоуэй.
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