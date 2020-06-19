Боец UFC Рэйчел Остович дисквалифицирована за употребление допинга

Антидопингового агентства США (USADA) дисквалифицировало на один год представительницу UFC Рэйчел Остович за употребление запрещённых препаратов. В образцах спортсменки были обнаружены метаболиты остарина и GW1516, сообщает MMAjunkie.
Остович провалила внеплановый тест от 3 января. Запрещённые вещества содержались в одной из её пищевых добавок, но не были указаны в составе и на упаковке.
«Учитывая другие случаи с аналогичными обстоятельствами, USADA определило, что двухлетняя дисквалификация может быть сокращена. Также учтено, Остович оказала полное и всестороннее сотрудничество», — говорится в заявлении антидопингового агентства.
Несмотря на то, что дисквалификация Рэйчел составила 1 год, она сможет вернуться в октагон уже 3 августа. USADA вычла из срока наказания четыре месяца, на которые спортсменка была временно отстранена ещё в 2019 году из-за «нетипичного результата тестирования».
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