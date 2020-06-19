«Я бы и сам принимал допинг, если бы не было контроля». Царукян ответил Хасиеву

Боец UFC Арман Царукян отреагировал на слова основателя промоушена ACA Майрбека Хасиева. Напомним, ранее Царукян (14-2) заявил, что 95% бойцов, выступающих в российских промоушенах, употребляют допинг, после чего Хасиев раскритиковал Царукяна и сказал, что допинг массово используется не в России, а в UFC.

«Интересно, почему он на себя это воспринял, сказал, что он никогда не химичился. Я же не говорил, что русские люди химичатся, я про бойцов говорил. В российских лигах 90-95% сидят на допинге — это сугубо моё личное мнение, я его высказал.

У меня большое уважение к Майрбеку Хасиеву, я был на сборах у них, они меня приняли как своего, ничего плохого не могу сказать, только уважение. Я уверен, что он просто неправильно понял вопрос. У нас же в российских лигах нет допинг-контроля, поэтому, конечно, все будут сидеть на допинге.

Я бы и сам принимал допинг, если бы не было допинг-контроля, потому что ты принимаешь его, чтобы выиграть бой. У тебя есть цель, ты технически оснащён, но, если ты устал, у тебя ничего не будет, а так ты что-то можешь принять и драться не уставая.

А то, что он говорит про UFC, что там могут химичить, — так в UFC есть допинг-контроль, а в России — нет. Я не думаю, что там 95% тоже принимают стероиды. В России ни одного нет случая, чтобы кого-то поймали на допинге, а там каждый день кого-то ловят, отстраняют», — цитирует Царукяна «Спорт-экспресс».