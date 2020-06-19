Волков: адекватно оцениваю борцовские навыки Блейдса, но я здесь тоже не просто так

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от поединка с Кёртисом Блейдсом. Напомним, поединок Волков — Блейдс возглавит турнир UFC Вегас 3, который состоится в ночь с 20 на 21 июня мск.

«Нет такого соперника, для которого я был бы стилистическим раем. В любом случае, выходя со мной, ты пропустишь несколько джебов, которые будут супернеприятные. Они меняют всю игру. До боя кажется, что я ничего, кроме джебов, не делаю, но на самом деле они — и не только они — сильно деморализуют соперников. Поэтому наоборот: половину боёв я провёл против ребят, которые пытались делать то, что делает Блейдс.

Я очень много дрался с борцами, меня все в основном пытаются повалить, бить внизу и контролировать. Но если мы посмотрим на реальное развитие моих поединков, то всё меньше и меньше у людей получается это делать. А если получается, то они тратят на это огромное количество сил. После одного-двух тейкдаунов, которые я научился переживать, забираю инициативу. Поэтому для меня в этом бою не будет ничего нового.

Конечно, я адекватно оцениваю его борцовские навыки. Он молодой, физически сильный, голодный до побед боец, делающий ставку на агрессивную борьбу. Но я здесь тоже не просто так», — цитирует бойца Sports.ru.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Блейдс.

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