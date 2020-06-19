«Это что такое вообще?» Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, пожаловался, что представители Американского антидопингового агентства (USADA) дважды за сутки посетили его, чтобы боец сдал тест на наличие в организме запрещённых веществ.
«И что вы думаете? Прошло 22 часа, и они снова приехали. Это что такое вообще?», — рассказал спортсмен в видео, опубликованном в «сториз» его «инстаграма».
27-летний Ян выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в декабре 2019 года, победив нокаутом Юрайю Фейбера на турнире UFC 245. Его следующим соперником будет бразилец Жозе Алду. Соперники сразятся за пояс UFC в легчайшем весе, освободившийся после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо.
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