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«Это что такое вообще?» Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг

«Это что такое вообще?» Петра Яна дважды за сутки проверили на допинг
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, пожаловался, что представители Американского антидопингового агентства (USADA) дважды за сутки посетили его, чтобы боец сдал тест на наличие в организме запрещённых веществ.

«И что вы думаете? Прошло 22 часа, и они снова приехали. Это что такое вообще?», — рассказал спортсмен в видео, опубликованном в «сториз» его «инстаграма».

27-летний Ян выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в декабре 2019 года, победив нокаутом Юрайю Фейбера на турнире UFC 245. Его следующим соперником будет бразилец Жозе Алду. Соперники сразятся за пояс UFC в легчайшем весе, освободившийся после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо.

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