Фьюри назвал топ-5 величайших боксёров-тяжеловесов. Тайсон не попал в список

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри назвал имена пятерых боксёров-тяжеловесов, которые, по его мнению, являются лучшими за всю историю спорта. На первое место он поставил легендарного Мохаммеда Али, одного из самых узнаваемых боксёров.
Места со второго по четвёртое в списке Фьюри заняли Ларри Холмс, Леннокс Льюис и Джо Луис, а замкнул пятёрку Рокки Марчиано. Знаменитый Майк Тайсон, который также считается одним из самых узнаваемых боксёров, в список не попал. Напомним, Фьюри назвали в его честь.
Если у вас не отображается картинка с выбором Фьюри, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» WBC.
Напомним, в феврале 2020 года Фьюри в матче-реванше нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отобрал у того пояс WBC. Ожидается, что следующий бой он проведёт с соотечественником Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO.
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