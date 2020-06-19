Фьюри назвал топ-5 величайших боксёров-тяжеловесов. Тайсон не попал в список

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри назвал имена пятерых боксёров-тяжеловесов, которые, по его мнению, являются лучшими за всю историю спорта. На первое место он поставил легендарного Мохаммеда Али, одного из самых узнаваемых боксёров.

Места со второго по четвёртое в списке Фьюри заняли Ларри Холмс, Леннокс Льюис и Джо Луис, а замкнул пятёрку Рокки Марчиано. Знаменитый Майк Тайсон, который также считается одним из самых узнаваемых боксёров, в список не попал. Напомним, Фьюри назвали в его честь.

Если у вас не отображается картинка с выбором Фьюри, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» WBC.

Напомним, в феврале 2020 года Фьюри в матче-реванше нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отобрал у того пояс WBC. Ожидается, что следующий бой он проведёт с соотечественником Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO.