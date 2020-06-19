Тактаров дал прогноз на бой Волков — Блейдс

Ветеран MMA Олег Тактаров рассказал о возможном ходе боя Александра Волкова и Кёртиса Блейдса, чей поединок возглавит турнир UFC Вегас 3, который пройдёт в ночь с 20 на 21 июня мск.

По мнению Тактарова, Блейдс уступит Волкову.

«Подробно-подробно посмотрел Блейдса, все его последние бои. Блейдс, он как животное, которое очень хорошо чувствует силу, уверенность, дух. И вот когда это животное чувствует, что у тебя нет духа, оно тебя пришибёт.

Но когда это животное будет чувствовать силу духа, желание, стойкость, это животное будет с этой же секунды искать повод проиграть. Оно будет искать повод, как проиграть и как потом оправдать свой проигрыш. Животное не будет надеяться, что во втором, третьем, четвёртом раунде что-то произойдёт и у него появятся силы, и оно тактику поменяет. Нет, это вам не Рой Джонс, который мог менять тактику 10 раз во время боя, — это гораздо ниже уровень.

Вольной борьбы там нет никакой. Не знаю насчёт партера — партер вещь странная, но я не думаю, что у человека хватило бы времени и усидчивости заниматься партером. Партер — это не всем дано. А про стойку там всё понятно. Поэтому я не вижу вообще проблем здесь никаких. Главное — как настроишься, так и будет», — рассказал Тактаров в своём «инстаграме».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Блейдс.

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