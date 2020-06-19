Блейдс намерен превратить Волкова в «тряпичную куклу»

Боец смешанных единоборств Кёртис Блейдс предупредил фанатов, что им не стоит ждать его 25-минутного противостояния с Александром Волковым в стойке. По словам американца, он будет бороться с соперником и превратит того в «тряпичную куклу».

«К вашему сведению, если вы надеетесь увидеть 25 минут боя в стойке, вам лучше, наверное, не включать трансляцию. Я намерен бороться и превратить Волкова в тряпичную куклу, просто даю вам знать об этом заранее», — написал Блейдс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, бой Александра Волкова с Кёртисом Блейдсом станет главным событием турнира UFC Вегас 3, проведение которого запланировано в ночь с 20 на 21 июня по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 3.