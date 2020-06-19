Волков оказался легче Блейдса на 6 кг
В ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC VEGAS 3. В его главном событии встретятся тяжеловесы Александр Волков и Кёртис Блейдс. В преддверии противостояния бойцы прошли церемонию взвешивания. По её итогам россиянин оказался значительно легче соперника.
Волков показал на весах 112 кг, в то время как Блейдс потянул на 118,3 кг.
UFC Вегас 3. Взвешивание
Основной кард
Александр Волков (247 фунтов) — Кёртис Блейдс (261 фунт)
Шейн Бургос (146) — Джош Эмметт (146)
Ракель Пеннингтон (136) — Марион Рино (136)
Белал Мухаммад (170,5) — Лаймен Гуд (170,5)
Джим Миллер (159,5) — Рузвельт Робертс (160)
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Vegas 3.
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