Экс-претендента на титул чемпиона мира по боксу разыскивают по обвинению в убийстве

Полиция штата Нью-Джерси просит оказать содействие в поисках экс-претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Бобби Ганна. 46-летний боксёр подозревается в непредумышленном убийстве. В сентябре минувшего года он спровоцировал ДТП. Находясь за рулём пикапа Dodge Ram, он вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai Elantra, в которой находилась взрослая семейная пара. 51-летняя женщина скончалась, а её супруг оказался в больнице с тяжёлыми травмами, сообщает Bloody Elbow.
Полиция предполагает, что в момент ДТП Ганн был пьян. На данный момент правоохранительные органы предполагают, что бывший боксёр укрывается в Аризоне.
За годы профессиональной карьеры Ганн дважды бился за титул чемпиона мира. В 2007 году он не смог отобрать пояс по версии WBO у Энцо Макаринелли, проиграв тому в первом раунде. А в 2009 году не справился с Томашем Адамеком, тогда Ганна хватило лишь на четыре раунда. Кроме того, Бобби известен поединками с Роем Джонсом, Джеймсом Тони и Гленом Джонсоном.
- 19 июня 2020
-
21:53
-
20:52
-
19:58
-
18:48
-
18:18
-
17:23
-
16:02
-
15:00
-
14:17
-
13:19
-
12:02
-
11:01
-
10:00
-
09:40
-
05:38
-
01:00
-
00:47
- 18 июня 2020
-
23:46
-
22:27
-
22:14
-
21:25
-
20:08
-
19:49
-
18:44
-
17:49
-
16:39
-
16:07
-
15:00
-
14:02
-
13:01
-
12:01
-
10:19
-
09:03
-
02:10
-
00:47