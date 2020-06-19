Экс-претендент на титул UFC Энтони Смит встретится с Александаром Ракичем

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит проведёт следующий поединок 29 августа. В этот день он встретится с Александаром Ракичем, сообщает MMAJunkie. Название последнего турнира лета, а также место его проведения пока неизвестны.

Смит на данный момент занимает шестое место в рейтинге полутяжёлого веса. Последний раз он появлялся в октагоне в минувшем месяце. На турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США) он досрочно проиграл Гловеру Тейшейре.

Что касается Ракича, то представитель Австрии занимает девятое место в рейтинге организации. Последний раз он бился в декабре 2019 года, уступив раздельным решением судей другому экс-претенденту на титул — Волкану Оздемиру. Это было первое поражение в карьере Ракича.