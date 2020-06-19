Если Нуньес завершит карьеру, UFC, вероятно, закроет женский полулёгкий дивизион

Президент UFC Дана Уайт заявил, что в случае ухода чемпионки лиги в двух весовых категориях Аманды Нуньес, он, скорее всего, объявит о закрытии полулёгкой весовой категории.

«Вероятно, мы не будем продолжать историю полулёгкого дивизиона без Аманды Нуньес. Я только-только сказал менеджерам выстраивать этот дивизион и подписывать новых бойцов, как вдруг Нуньес заговорила о завершении карьеры.

Но она может делать всё, что хочет. Она настоящая королева. Скоро у неё появится ребёнок и все эти прекрасные заботы. Как профессионал она достигла всего и всегда делала то, что я от неё просил", — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, предыдущий поединок Аманда провела на турнире UFC 250, единогласным решением судей победив Фелицию Спенсер.