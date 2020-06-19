Если Нуньес завершит карьеру, UFC, вероятно, закроет женский полулёгкий дивизион
Президент UFC Дана Уайт заявил, что в случае ухода чемпионки лиги в двух весовых категориях Аманды Нуньес, он, скорее всего, объявит о закрытии полулёгкой весовой категории.
«Вероятно, мы не будем продолжать историю полулёгкого дивизиона без Аманды Нуньес. Я только-только сказал менеджерам выстраивать этот дивизион и подписывать новых бойцов, как вдруг Нуньес заговорила о завершении карьеры.
Но она может делать всё, что хочет. Она настоящая королева. Скоро у неё появится ребёнок и все эти прекрасные заботы. Как профессионал она достигла всего и всегда делала то, что я от неё просил", — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Напомним, предыдущий поединок Аманда провела на турнире UFC 250, единогласным решением судей победив Фелицию Спенсер.
- 19 июня 2020
-
23:20
-
22:56
-
21:53
-
20:52
-
19:58
-
18:48
-
18:18
-
17:23
-
16:02
-
15:00
-
14:17
-
13:19
-
12:02
-
11:01
-
10:00
-
09:40
-
05:38
-
01:00
-
00:47
- 18 июня 2020
-
23:46
-
22:27
-
22:14
-
21:25
-
20:08
-
19:49
-
18:44
-
17:49
-
16:39
-
16:07
-
15:00
-
14:02
-
13:01
-
12:01
-
10:19
-
09:03
Партнерский контент