Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко — Лопес

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал предварительную дату объединительного поединка в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом. По словам функционера, встреча состоится в первый месяц осени.
«Мы планируем организовать эту встречу к 19 сентября. Она состоится в Лас-Вегасе. Что касается арены, то это может быть Mandalay Bay, MGM Grand или даже T-Mobile Arena. Посмотрим, что нам предложат», — приводит слова функционера BoxingScene.
Изначально встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной нынешнего года. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в календарь боксёрских шоу и схватку пришлось отложить.
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