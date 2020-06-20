Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко — Лопес

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал предварительную дату объединительного поединка в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом. По словам функционера, встреча состоится в первый месяц осени.

«Мы планируем организовать эту встречу к 19 сентября. Она состоится в Лас-Вегасе. Что касается арены, то это может быть Mandalay Bay, MGM Grand или даже T-Mobile Arena. Посмотрим, что нам предложат», — приводит слова функционера BoxingScene.

Изначально встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной нынешнего года. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в календарь боксёрских шоу и схватку пришлось отложить.