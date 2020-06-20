Уайт: если думаете, что Алду не заслужил поединок за титул, то не смотрите бой

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему считает, что Жозе Алду заслужил поединок за титул в легчайшем весе. Алду 11 июля встретится с Петром Яном в поединке за вакантный титул.



«Много раз говорил, как отношусь к поединку Алду с Мораесом. Многие чувствовали, что победил именно Жозе. Жозе Алду является одним из самых жёстких бойцов UFC. Сехудо хотел с ним драться, и он был следующим в очереди на титульный бой. Мы должны сказать ему после всего, что он не получит бой за титул из-за того, что чемпион Сехудо завершил карьеру?



Если думаете, что Алду не заслужил титульный поединок, то вы знаете мою позицию. Не смотрите бой. Не включайте трансляцию, если вам это не нравится. Просто смешно говорить, что Алду не заслужил боя за титул», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.