«Его дядя или тётя составляют рейтинг UFC?» Соннен сомневается в уровне Александра Волкова

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что Александр Волков незаслуженно находится на седьмой позиции рейтинга UFC.



«Никогда не понимал ситуацию с Волковым. Не хочу выглядеть ослом и постараюсь выразиться мягко, но, мне кажется, его дядя или тётя составляет этот рейтинг. Не понимаю, как он оказался там, где находится сейчас. У него приличная статистика, но значимых побед вспомнить не могу. Если он выйдет и победит Блейдса, это будет значить очень многое. Но не могу вспомнить, чтобы в тяжёлом весе человек без больших побед или боёв дрался в соглавном поединке на таком турнире.



Как он оказался в топе? Остаётся просто верить экспертам, которые составляют рейтинги, пусть их никто и в глаза не видел. Скажите только, никто из них никак не связан с Волковым», — сказал Чейл Соннен в видео на YouTube.