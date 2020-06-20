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Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в биографическом фильме

Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в биографическом фильме
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Голливудский актёр лауреат премии «Оскар» Джейми Фокс сыграет бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона в биографическом фильме, который снимет Мартин Скорсезе.

«Делать байопики — сложная вещь, иногда для этого требуется 20 лет, но мы официально добились успеха. Я тусил с Тайсоном, видел пик его карьеры и видел его закат. В фильме будут показаны эти моменты», — приводит слова Джейми Фокса BoxingNews24.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 — нокаутом), шесть поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвезера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.

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