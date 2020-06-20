Усик и Чисора, вероятно, проведут бой в октябре

Второй поединок украинского боксёра бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика в супертяжёлой весовой категории с британцем Дереком Чисорой состоится в октябре, сообщил промоутер Эдди Хирн.
«Бой Усика и Чисоры, вероятно, пройдёт в октябре. Усик должен сражаться с победителем боя Энтони Джошуа и Кубрата Пулева. Если нет другого плана, он должен драться с победителем. Он хочет бороться за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе», — приводит слова Хирна BoxingNews24.
По плану, поединок должен был пройти в Лондоне (Великобритания) на стадионе O2 Arena 23 мая 2020 года, однако из-за коронавируса был перенесён на неопределённый срок.
33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории. В октябре 2019 года украинец дебютировал в тяжёлом весе и победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде. На его счету 17 побед (13 — нокаутом) в 17 боях в профессиональном боксе.
У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 — нокаутом) и девять поражений.
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