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Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками философской мыслью

Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками философской мыслью
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» философскую цитату.

«Выбираешь для себя подходящий уровень воспитанности, благодетельности, дисциплины, духовности, религиозности, физических и интеллектуальных нагрузок и четко движешься вперед шаг за шагом, день за днём. Не снижая планку из-за лени и неорганизованности, а стабильно закрепляя взятый уровень на протяжении долгих лет, после же повышая его, аккуратно и без эмоций, без фанатизма (слова не мои)», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Напомним, не так давно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, вероятнее всего, вернётся в октагон в сентябре. Его соперником должен стать временный чемпион лиги в лёгком весе Джастин Гэтжи. Ожидается, что их дуэль пройдёт в Абу-Даби. В последний раз россиянин появлялся в клетке в сентябре 2019 года, выступив в Абу-Даби. Он победил Дастина Порье.

На счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, у 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

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