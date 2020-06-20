Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками философской мыслью

Российский боец смешанных единоборств чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» философскую цитату.
«Выбираешь для себя подходящий уровень воспитанности, благодетельности, дисциплины, духовности, религиозности, физических и интеллектуальных нагрузок и четко движешься вперед шаг за шагом, день за днём. Не снижая планку из-за лени и неорганизованности, а стабильно закрепляя взятый уровень на протяжении долгих лет, после же повышая его, аккуратно и без эмоций, без фанатизма (слова не мои)», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Напомним, не так давно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, вероятнее всего, вернётся в октагон в сентябре. Его соперником должен стать временный чемпион лиги в лёгком весе Джастин Гэтжи. Ожидается, что их дуэль пройдёт в Абу-Даби. В последний раз россиянин появлялся в клетке в сентябре 2019 года, выступив в Абу-Даби. Он победил Дастина Порье.
На счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, у 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.
- 20 июня 2020
-
16:48
-
15:26
-
15:19
-
13:37
-
13:01
-
12:00
-
10:55
-
09:50
-
00:30
- 19 июня 2020
-
23:20
-
22:56
-
21:53
-
20:52
-
19:58
-
18:48
-
18:18
-
17:23
-
16:02
-
15:00
-
14:17
-
13:19
-
12:02
-
11:01
-
10:00
-
09:40
-
05:38
-
01:00
-
00:47
- 18 июня 2020
-
23:46
-
22:27
-
22:14
-
21:25
-
20:08
-
19:49
-
18:44