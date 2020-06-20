Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, сломала яйцо мышцами руки

Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, сломала яйцо мышцами руки
Бокс/ММА / UFC 0

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, опубликовала видео, на котором ломает яйцо мышцами рук.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, ранее Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть один из таких снимков можно по ссылке.

26-летняя Пейдж Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Её последней соперницей была Рэйчел Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. На счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.

Следующий бой Пейдж должна провести с бразильянкой Амандой Рибас 11 июля на турнире UFC 251.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020