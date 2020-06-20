Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, сломала яйцо мышцами руки

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, опубликовала видео, на котором ломает яйцо мышцами рук.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, ранее Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть один из таких снимков можно по ссылке.



26-летняя Пейдж Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Её последней соперницей была Рэйчел Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. На счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.



Следующий бой Пейдж должна провести с бразильянкой Амандой Рибас 11 июля на турнире UFC 251.