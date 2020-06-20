«Я так устал от этого дерьма». Уайт — о тестах на коронавирус

В преддверии турнира UFC Вегас 3 президент UFC Дана Уайт сдал очередной тест на коронавирус.



«Я так устал от этого дерьма», — написал Дана Уайт в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, с турнира UFC Вегас 3 был снят боец Мэтт Фревола — у его секунданта Билли Куарантилло был выявлен COVID-19. По словам Фреволы, его тест показал отрицательный результат, однако UFC принял решение снять его с боя, следуя мерам предосторожности.



Турнир UFC Вегас 3 состоится в ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главным событием турнира станет бой Александра Волкова с Кёртисом Блейдсом. Россиянин прибыл в США несколько дней назад и приступил к заключительной стадии подготовки.



Последний раз Волков появлялся в октагоне в ноябре 2019 года на турнире в Москве. Решением судей он победил Грега Харди.