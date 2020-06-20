Лэдд получила травму и снялась с турнира UFC on ESPN 12
Боец женского легчайшего веса Аспен Лэдд снялась с турнира UFC on ESPN 12, который пройдёт в ночь с 27 на 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом она рассказала на своей странице в «Инстаграме».
Спортсменка получила травму колена, и, вероятнее всего, ей потребуется операция. Однако Лэдд надеется вернуться в октагон до конца года.
Аспен должна была встретиться с Сарой Макменн. На данный момент не известно, получит Сара новую соперницу или её бой отменят.
Напомним, Аспен Лэдд последний поединок в UFC провела в декабре 2019 года на турнире в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Тогда она техническим нокаутом победила Яну Куницкую. Американка занимает третье место в рейтинге легчайшего дивизиона.
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