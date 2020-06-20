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Последняя дуэль взглядов Волкова и Блейдса перед турниром UFC Вегас 3

Последняя дуэль взглядов Волкова и Блейдса перед турниром UFC Вегас 3
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии выступят бойцы тяжёлого веса Александр Волков и Кёртис Блейдс.

В преддверии противостояния они провели последнюю дуэль взглядов. Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Для Александра Волкова предстоящий поединок станет первым в 2020 году. Последний раз он появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве он единогласным решением судей победил Грега Харди. На данный момент россиянин занимает шестое место в рейтинге UFC. Что касается Блейдса, он занимает третье место в рейтинге. Последний раз он бился в январе 2020 года и победил Джуниора дос Сантоса.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 3.

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